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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--9月30日****

路透9月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指标 9月 -- 34.4%

0130 澳洲民间信贷 8月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.4%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +5.7%

房屋开工(较上年同期) +3.8% +21.2%

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -0.5% 持平

(较上年同期) -0.6% -1.6%

0645 法国消费者支出(较前月) 8月 +0.3% -1.6%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%

0800 意大利失业率 8月 8.0% 8.0%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.5%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.9% +2.8%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.9% +0.4%

(较上年同期) +2.5% +2.3%

0900 欧元区失业率 8月 10.0% 10.0%

0930 瑞士KOF领先指标 9月 1.35 1.61

1000 意大利PPI(较前月) 8月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +4.8% +4.7%

1230 美国个人所得 8月 +0.1% +0.3%

个人支出 +0.2% +0.8%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.8%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

实质个人支出 -- +0.5%

1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.3% +0.2%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 55.5 56.5

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 57.8 57.8

现况指数 74.5 74.5

预期指数 47.0 47.0

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月23日当周 -- 122.2

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 +0.1% 持平

(较上年同期) -0.3% -0.5%

0755 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 9月 -2.6 减少0.8

未经季节调整的失业人数(万人) 279.6 280

经季节调整的失业人数(万人) 292.2 --

经季节调整的失业率 6.9 7.0%

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加5 增加2

抵押贷款额(亿英镑) 增加6 增加7.5

抵押贷款批准宗数(千件) 52.410 49.5

M4货供额 -0.2% --

0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.06 负0.11

经济景气指数 95.0 96.0

工业景气指数 负5.9 负4.9

服务业景气指数 0.0 2.0

消费者信心指数 负19.1 负18.9

消费者通胀预期指数 25 --

1230 美国企业获利 第二季终值 +4.3% --

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 39.1 42

初请失业金人数四周均值(万人) 41.7 --

续请失业金人数(万人) 9月17日当周 372.9 372.5

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.3% +1.2%

GDP隐性平减指数 +2.6% +2.4%

最终销售 +1.6% +1.2%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.3% +3.2%

核心PCE物价指数 +2.3% +2.2%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.5% -0.3%

(较上年同期) +5.2% --

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -1.2% -1.8%

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 9月 正6 --

2145 新西兰建筑许可 8月 +12.5% --

2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -1.9% -0.3%

(较上年同期) +4.8% +6.0%

服务业产出(较前月) +0.5% --

2301 英国Gfk消费者信心指数 9月 负30 负33

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 49.3 --

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -4.1% -2.8%

(较前月) -0.1% -0.5%

2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 +0.2% --

核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.1%

东京地区整体CPI(较上年同期) 9月 -0.2% --

核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%

2330 日本求职求才比 8月 0.66 0.65

失业率 4.3% 4.7%(完)

--整理 龚芳/田建华;审校 张荻

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