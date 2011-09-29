主要国家经济指标预测--9月30日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月30日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业信心指标 9月 -- 34.4%
0130 澳洲民间信贷 8月 -- +0.2%
房屋信贷 -- +0.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +5.7%
房屋开工(较上年同期) +3.8% +21.2%
0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -0.5% 持平
(较上年同期) -0.6% -1.6%
0645 法国消费者支出(较前月) 8月 +0.3% -1.6%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
0800 意大利失业率 8月 8.0% 8.0%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.5%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.9% +2.8%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.9% +0.4%
(较上年同期) +2.5% +2.3%
0900 欧元区失业率 8月 10.0% 10.0%
0930 瑞士KOF领先指标 9月 1.35 1.61
1000 意大利PPI(较前月) 8月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +4.8% +4.7%
1230 美国个人所得 8月 +0.1% +0.3%
个人支出 +0.2% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.5%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 55.5 56.5
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 57.8 57.8
现况指数 74.5 74.5
预期指数 47.0 47.0
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月23日当周 -- 122.2
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 +0.1% 持平
(较上年同期) -0.3% -0.5%
0755 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 9月 -2.6 减少0.8
未经季节调整的失业人数(万人) 279.6 280
经季节调整的失业人数(万人) 292.2 --
经季节调整的失业率 6.9 7.0%
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 增加5 增加2
抵押贷款额(亿英镑) 增加6 增加7.5
抵押贷款批准宗数(千件) 52.410 49.5
M4货供额 -0.2% --
0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.06 负0.11
经济景气指数 95.0 96.0
工业景气指数 负5.9 负4.9
服务业景气指数 0.0 2.0
消费者信心指数 负19.1 负18.9
消费者通胀预期指数 25 --
1230 美国企业获利 第二季终值 +4.3% --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月24日当周 39.1 42
初请失业金人数四周均值(万人) 41.7 --
续请失业金人数(万人) 9月17日当周 372.9 372.5
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.3% +1.2%
GDP隐性平减指数 +2.6% +2.4%
最终销售 +1.6% +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.3% +3.2%
核心PCE物价指数 +2.3% +2.2%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.5% -0.3%
(较上年同期) +5.2% --
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -1.2% -1.8%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 9月 正6 --
2145 新西兰建筑许可 8月 +12.5% --
2300 韩国工业生产(较前月) 8月 -1.9% -0.3%
(较上年同期) +4.8% +6.0%
服务业产出(较前月) +0.5% --
2301 英国Gfk消费者信心指数 9月 负30 负33
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 49.3 --
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -4.1% -2.8%
(较前月) -0.1% -0.5%
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 +0.2% --
核心CPI(较上年同期) +0.2% +0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 9月 -0.2% --
核心CPI(较上年同期) -0.1% -0.1%
2330 日本求职求才比 8月 0.66 0.65
失业率 4.3% 4.7%(完)
--整理 龚芳/田建华;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。