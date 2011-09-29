〔东京汇市〕欧元守住温和涨幅,关注中国PMI数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元料将录得近一年来最差月度表现
* 汇丰中国PMI数据终值稍後将出炉,官方PMI报告将在周六发布
路透悉尼9月30日电---欧元周五在亚洲市场早盘守住温和涨幅,因此前德国议会批准欧元区纾困基金扩权给予支持;不过投资者仍然感到担心,因为要找到可行的欧元区债务危机解决办法,仍面临不少阻力.
欧元/美元EUR=最新报1.3585美元,在德国投票通过增强欧洲金融稳定机构(EFSF)实力後一度升至1.3679.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。