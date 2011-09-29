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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 07:57 BJT

〔东京汇市〕欧元守住温和涨幅,关注中国PMI数据

* 欧元料将录得近一年来最差月度表现

* 汇丰中国PMI数据终值稍後将出炉,官方PMI报告将在周六发布

路透悉尼9月30日电---欧元周五在亚洲市场早盘守住温和涨幅,因此前德国议会批准欧元区纾困基金扩权给予支持;不过投资者仍然感到担心,因为要找到可行的欧元区债务危机解决办法,仍面临不少阻力.

欧元/美元EUR=最新报1.3585美元,在德国投票通过增强欧洲金融稳定机构(EFSF)实力後一度升至1.3679.

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