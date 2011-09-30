〔国际油市〕美国原油上涨1美元,因德国通过EFSF扩权方案及美国数据乐观

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月30日电---美国原油期货周五在电子交易盘上扬逾1美元至每桶83.17美元,延续了周四的涨势,因德国议会投票通过欧元区援助基金扩权方案及美国乐观的经济数据帮助纾缓了市场对全球经济放缓的忧虑.
周四2353GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油合约CLc1在Globex电子交易平台上涨0.99美元至每桶83.13美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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