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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 08:17 BJT

〔国际油市〕美国原油上涨1美元,因德国通过EFSF扩权方案及美国数据乐观

路透东京9月30日电---美国原油期货周五在电子交易盘上扬逾1美元至每桶83.17美元,延续了周四的涨势,因德国议会投票通过欧元区援助基金扩权方案及美国乐观的经济数据帮助纾缓了市场对全球经济放缓的忧虑.

周四2353GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油合约CLc1在Globex电子交易平台上涨0.99美元至每桶83.13美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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