〔中国金融〕中信建投注册资本增至61亿元,并改制为股份公司--报载

路透上海9月30日电---上海证券报周五报导,中信证券(600030.SS)参股的中信建投证券已整体改制为股份有限公司,注册资本由27亿元人民币大幅增至61亿元.

报导指出,中信建投董事长张佑君辞去董事长职务,公司董事会选举总裁王常青担任董事长并兼任公司总经理一职

报导称,启动增资扩股、明确人事安排,这一系列动作意味着中信建投筹备通过首次公开发行上市的工作正在积极推进中.

对于上市计划,中信建投没有回应.公司人士指出,未来五年内,中信建投证券将适度增加并优化营业网点分布,并在若干领域形成核心竞争力,使公司主要核心业务指标进入同业前五名.

此次增资主要是按照中信建投证券截至去年底的净资产值进行折股.中信建投由北京国有资本经营管理中心控股45%,另由中央汇金投资公司、世纪金源投资集团、中信证券各持有40%、8%、7%股权的架构并未改变.

此前中信建投27亿元注册资本,在全国106家券商中排名并不靠前.而近几年创新业务的兴起也使得券商对净资本的需求愈发强烈.(完)