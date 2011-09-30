版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 08:11 BJT

〔表格〕8月家庭支出较上年同期减少4.1%,降幅超出预估

路透东京9月30日电---经价格调整的日本8月家庭支出较上年同期下降4.1%,降幅超出2.8%的市场预估中值,因全球经济重陷衰退的担忧打压消费.

日本总务省周五公布,8月经季节调整的家庭支出较上月下降0.1%,家庭平均支出为282,008日圆(3,670.07美元).

8月受薪者家庭支出较上年同期下滑4.7%.

下表为数据细目,括号内为路透调查预估:

8月 7月

所有家庭实质支出

(较上年同期变动百分比) -4.1 (-2.8) -2.1

(较上月变动百分比) -0.1 (-0.5) +0.7

-----------------------------------------------------------

受薪者家庭支出(较上年同期变动百分比)

实质支出 -4.7 -2.6

实质平均收入 -1.7 +1.6

----------------------------------------------------------- (完)

参看完整表格,请连结日本总务省网站,网址为(here)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 李爽; 审校 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐