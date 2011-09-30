〔表格〕8月家庭支出较上年同期减少4.1%,降幅超出预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月30日电---经价格调整的日本8月家庭支出较上年同期下降4.1%,降幅超出2.8%的市场预估中值,因全球经济重陷衰退的担忧打压消费.
日本总务省周五公布,8月经季节调整的家庭支出较上月下降0.1%,家庭平均支出为282,008日圆(3,670.07美元).
8月受薪者家庭支出较上年同期下滑4.7%.
下表为数据细目,括号内为路透调查预估:
8月 7月
所有家庭实质支出
(较上年同期变动百分比) -4.1 (-2.8) -2.1
(较上月变动百分比) -0.1 (-0.5) +0.7
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受薪者家庭支出(较上年同期变动百分比)
实质支出 -4.7 -2.6
实质平均收入 -1.7 +1.6
----------------------------------------------------------- (完)
参看完整表格,请连结日本总务省网站,网址为(here)
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--编译 李爽; 审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。