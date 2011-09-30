《中国重要政经日程》--2011年9月30日-2012年4月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=============================近日重要政经日程==========================
10/1(日)
--2011中国微创新高峰论坛在北京举行.
10/13(四)
--中国房地产业协会和全国工商联房地产商会联合主办的第二届中国上海地博会在沪举行,至15日.
10/15(六)
--2011可持续发展与全球竞争力论坛在美国矽谷举行.
10/19(三)
--全球工程机械产业大会在北京召开,至20日.
10/20(四)
--2011"中国苏州电子信息博览会"在江苏省苏州工业园区举行,至23日.
--上海决策者主办的2011年食品饮料发展论坛召开,至21日.
--2011(第二届)中国国际物联网大会在无锡召开,至21日
10/21(五)
--第八届中国-东盟博览会在广西南宁举行,至26日.
10/27(四)
--2011财富CEO峰会在北京举行,至28日.
10/29(六)
--资产评估新发展国际研讨会在北京举行,至30日.
--2011中国快公司TOP10评选在北京举行,至30日.
11/2(三)
--中国城市基础设施投融资年会在北京举行,至3日.
11/3(四)
--上海决策者主办的2011年生物医药研发外包合作论坛,至4日.
11/8(二)
--第三届中国对外投资合作洽谈会在北京举行,至9日.
11/11(五)
--2011中国能源企业高层论坛在北京举行,至12日.
11/12(六)
--第五届亚洲制造业论坛年会在北京举行,至13日.
11/19(六)
--2011(第二届)中国企业气候公益论坛、地球・唯一村庄大型环保公益活动晚会在北京举行,至20日.
12/8(四)
--易贸(CBI)组织的2011碳捕捉利用与封存大会(ccus.cbichina.com)在北京举行,至9日.
12/10(六)
--2011沃特金融峰会在广州举行,至12日.
4/13/2012(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。