〔亚洲橡胶〕指标TOCOM期胶涨逾3%,追随原油和其他大宗商品的涨势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月30日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶JRUc6周五在亚洲早盘上涨逾3%,追随原油和其他大宗商品的涨势.
周四收盘时新加坡期胶价格的回升亦改善了市场人气.
0015GMT时,指标3月TOCOM期胶<0#2JRU:>最高升至每公斤311.1日圆,较周四结算价301.5日圆高出逾3%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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