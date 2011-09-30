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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 08:30 BJT

〔亚洲橡胶〕指标TOCOM期胶涨逾3%,追随原油和其他大宗商品的涨势

路透东京9月30日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶JRUc6周五在亚洲早盘上涨逾3%,追随原油和其他大宗商品的涨势.

周四收盘时新加坡期胶价格的回升亦改善了市场人气.

0015GMT时,指标3月TOCOM期胶<0#2JRU:>最高升至每公斤311.1日圆,较周四结算价301.5日圆高出逾3%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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