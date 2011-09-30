《即时观点2》日本8月工业生产增幅逊预估,因日圆升值和海外需求放缓

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增要点及分析师)
路透东京9月30日电---日本8月工业生产增幅不及预估,表明日圆持续升值和全球需求放缓给企业造成冲击.[ID:nCN1996747]
要点:
--日本经济产业省公布,8月工业产出较前月增长0.8%,增幅低于路透预估中值的增长1.5%.
--制造商预计9月产出将下降2.5%,10月增长3.8%.
--运输设备为带动8月工业生产成长的主力,其中汽车产出较前月大增11.4%,因对美国及亚洲出口畅旺.
--一名官员向记者表示,经济产业省维持工业产出评估不变,但警告称需对前景保持密切观察,因部分汽车制造商及钢铁业者抱怨日圆升值可能影响其未来产出.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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