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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 08:53 BJT

《即时观点2》日本8月工业生产增幅逊预估,因日圆升值和海外需求放缓

(新增要点及分析师)

路透东京9月30日电---日本8月工业生产增幅不及预估,表明日圆持续升值和全球需求放缓给企业造成冲击.[ID:nCN1996747]

要点:

--日本经济产业省公布,8月工业产出较前月增长0.8%,增幅低于路透预估中值的增长1.5%.

--制造商预计9月产出将下降2.5%,10月增长3.8%.

--运输设备为带动8月工业生产成长的主力,其中汽车产出较前月大增11.4%,因对美国及亚洲出口畅旺.

--一名官员向记者表示,经济产业省维持工业产出评估不变,但警告称需对前景保持密切观察,因部分汽车制造商及钢铁业者抱怨日圆升值可能影响其未来产出.

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