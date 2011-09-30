更正:〔中国保险〕保监会加强保险业反洗钱监管,禁止来源不合法资金投资入股

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:标题及内文首段"投资股市"有误,应为"投资入股")
路透北京9月30日电---中国保监会近日发布办法,要求各保险公司等以保单实名制为基础,提高反洗钱内控水平,以进一步加强保险业反洗钱监管,并禁止来源不合法资金投资入股.
保监会公布的《保险业反洗钱工作管理办法》明确,申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合投资资金来源合法等反洗钱条件.办法将于10月1日起执行.
保监会并要求保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度;并规定如增加注册资本或股权变更,保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源.(完)
浏览办法原文,请点选保监会网站(here)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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