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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 09:51 BJT

更正:〔中国保险〕保监会加强保险业反洗钱监管,禁止来源不合法资金投资入股

(更正:标题及内文首段"投资股市"有误,应为"投资入股")

路透北京9月30日电---中国保监会近日发布办法,要求各保险公司等以保单实名制为基础,提高反洗钱内控水平,以进一步加强保险业反洗钱监管,并禁止来源不合法资金投资入股.

保监会公布的《保险业反洗钱工作管理办法》明确,申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合投资资金来源合法等反洗钱条件.办法将于10月1日起执行.

保监会并要求保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度;并规定如增加注册资本或股权变更,保险公司、保险资产管理公司应当知悉投资资金来源.(完)

浏览办法原文,请点选保监会网站(here)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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