《中国报摘》--金融时报9月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国央行副行长杜金富强调,推进社会信用体系建设,特别是中小企业和农村信用体系建设,健全征信法规规章制度,完善征信行业标准体系,培育和发展征信服务市场.
* 其他:
--中国保监会加强保险业反洗钱监管,禁止来源不合法资金投资股市.
--截止今年6月末,中国银行业托管资产馀额达10.97万亿元人民币.
--人行营业管理部对北京七家外资银行进行专项调研,调查结果显示,北京外资法人银行主动压缩贷款规模以满足存贷比监管要求.(完)
--整理 沈燕; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。