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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 08:24 BJT

《中国报摘》--金融时报9月30日

* 头版头条:

--中国央行副行长杜金富强调,推进社会信用体系建设,特别是中小企业和农村信用体系建设,健全征信法规规章制度,完善征信行业标准体系,培育和发展征信服务市场.

* 其他:

--中国保监会加强保险业反洗钱监管,禁止来源不合法资金投资股市.

--截止今年6月末,中国银行业托管资产馀额达10.97万亿元人民币.

--人行营业管理部对北京七家外资银行进行专项调研,调查结果显示,北京外资法人银行主动压缩贷款规模以满足存贷比监管要求.(完)

--整理 沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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