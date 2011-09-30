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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 08:56 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月30日

新股申购：

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

10/10 深 永大集团 002622 *3,800 *20.00 *36.36 广发证券 10/13

10/10 深 紫光华宇 300271 *1,850 *30.80 *33.85 国信证券 10/13

10/17 深 金磊股份 002624 不超过2,500 -- -- 国信证券 10/20

新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

-- 深 亚 玛 顿 002623 -- 38.00 28.36 中投证券

-- 沪 中国水电 601669 -- 4.50 15.00 中信建投 9/30

中银国际

-- 深 联建光电 300269 -- 20.00 38.31 东方证券 9/30

-- 深 中威电子 300270 -- 35.00 42.68 国信证券 9/30

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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