《新兴市场重要经济事件预告》--9月30日-10月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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9月30日(五)
菲律宾马卡迪--菲律宾央行总裁泰谭柯召开经济简布会.
布拉格--捷克央行公布9月22日会议记录.
日内瓦--世界贸易组织争端解决机构会议--特别会期.
墨西哥市--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在一场教育界活动上发表演讲(1400).
10月2日(日)
多哈--卡塔尔财长Youssef Hussain Kamal为中东及北非(MENA)投资管理论坛举行开幕式.
安卡拉--美国助理国务卿Jose W. Fernandez率领代表团访问土耳其(至10月4日),参加土耳其-美国经济合作理事会第七次会议.
匈牙利塞格德--匈牙利经济学家年度会议.
10月3日(一)
巴塞尔--金融稳定委员会(FSB)会议,最终敲定对全球大银行徵收资本附加费以及救助困难银行的危机解决框架.
卢森堡---欧元集团会议.
墨西哥市--墨西哥央行宣布对未来几年增长和通胀预估的月度银行家调查结果(1400).
圣地亚哥--智利央行公布9月议息会议记录.
10月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至10月5日).
布达佩斯--匈牙利央行举行会议,无利率决定公布.
卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行总裁Marko Kranjec料召开记者会,宣布通胀预期.
布拉迪斯拉发--斯洛伐克议会金融和预算委员会料就欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容进行辩论.
10月5日(三)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最後一日).
明斯克--国际货币基金组织(IMF)代表团访问白俄罗斯,讨论进一步援助事宜(至10月17日).
布鲁塞尔--IMF发布欧洲经济展望报告(1400).
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议.
10月6日(四)
马尼拉--菲律宾央行公布9月8日货币政策理事会会议要点.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行货币政策委员会会议.
利马--秘鲁央行举行议息会议(0500).
10月7日(五)
吉隆坡--马来西亚总理纳吉布向议会提交2012年度预算案.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。