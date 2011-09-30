〔中国能源〕国家能源局预计四季度全国煤炭供需总体平衡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月30日电---中国国家能源局煤炭司副司长魏鹏远表示,经过初步分析,预计四季度全国煤炭供应能力明显增强,全国煤炭供需总体基本平衡.
新华社周四晚间援引他的话并称,但不排除一些因素影响煤炭正常供应.主要是随着煤炭开采深度增加,地压、地温、瓦斯等自然灾害较多,影响煤矿出力;部分地区仍存在一些影响煤炭正常流通的相关规定等.
"国际煤价可能继续高位运行,影响煤炭进口;部分铁路正常检修,可能影响煤炭运量.此外可能出现的极端恶劣天气也会影响煤炭正常生产和运输."魏鹏远称.
他表示,国家加强宏观调控,特别是保持物价稳定、电价上调空间较小的情况下,煤炭企业要根据宏观经济形势和煤炭市场供求情况,保障煤炭稳定供应,又要保持煤价相对稳定.
"总体而言,包括煤炭在内的能源供需矛盾,主要是在经济结构不合理、增长方式粗放的背景下,由于体制机制不健全等诸多因素,因市场波动而引起的矛盾激化,应多方面进行化解."他称.
据煤炭运销协会快报统计,8月份,全国原煤产量3.23亿吨,同比增长14%;全国煤炭销量3.18亿吨,同比增13.8%.全国铁路煤炭发送量1.84亿吨,同比增长12.8%,其中电煤发送量1.30亿吨,增长9.6%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。