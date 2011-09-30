《中国报摘》--其他报纸重要消息9月29日(I)

**上海证券报**

--中信建投证券宣布以整体变更的方式设立股份公司.按照其截至去年底的净资产值进行折股後,公司注册资本由27亿元大幅增至61亿元.另据有关人士透露,公司董事长张佑君辞任,董事会选举总裁王常青担任董事长并兼任公司总经理一职.

--《证券投资基金销售结算资金管理暂行规定》正式发布,并将于10月1日起实施.规定允许基金销售支付结算机构依照不低于活期存款利率向基金投资人备付金账户支付利息,并明确依照已有规定对赎回、分红等资金孳生的利息归属进行处理.至此,基金第三方销售也将随之正式起航.

--最新一期保荐人培训资料显示,监管部门对IPO项目涉及的同业竞争、关联交易、独立性等方面作出更加细致的要求,折射出审核趋严的态势.如,实际控制人亲属若涉及同业经营,亲属范围界定上不能单纯按准则规定,姻亲等关系亦需关注;对于突击入股问题将重点关注是否涉及利益输送,并要求给予充分披露.

--南方航空(600029.SS)(1055.HK)公告称,董事会审议通过了公司H股股票增值权计划,首次计划向公司119名公司高管和关键员工授出2,480万股,占2010年末公司H股股本的0.89%,占公司总股本的0.25%.

**人民日报**

--为稳定棉花生产,中国将根据今年执行情况进一步总结完善棉花临时收储政策,明年春播前继续提早公布下年度临时收储价格.

--中国国家发改委经济运行调节局副局长贾复生表示,今年迎峰度夏顺利完成,总体情况好于预期,但预计今冬明春电力供需形势不容乐观,需认真应对.

**第一财经日报**

--中信产业基金董事总经理庄涛表示,产业基金嫁接二级市场将是一个趋势.该基金已成立股票投资部门,由刚刚离开华商基金的明星基金经理庄涛执掌.目前,该部门已组建了20人左右的研究队伍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/尹嫄婷; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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