〔芝加哥期市〕美国小麦和玉米连续第二日上涨,有望录得季度涨幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月30日电---美国小麦和玉米期货周五连续第二日上涨,且第三季有望录得季度涨幅,因德国投票通过扩大欧元区救助基金後,欧元区债务危机疑虑缓解.
2355GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ1上涨0.7%至每蒲式耳6.58-1/2美元,周四上涨2.4%,为逾一个月来最大涨幅.
CBOT小麦期货追随明尼阿波利斯谷物交易所春麦期货MWEZ1的急剧涨幅,交易商预计美国政府周五稍晚公布的报告将显示,美国春麦收成减少.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。