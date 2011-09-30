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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 08:43 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦和玉米连续第二日上涨,有望录得季度涨幅

路透新加坡9月30日电---美国小麦和玉米期货周五连续第二日上涨,且第三季有望录得季度涨幅,因德国投票通过扩大欧元区救助基金後,欧元区债务危机疑虑缓解.

2355GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ1上涨0.7%至每蒲式耳6.58-1/2美元,周四上涨2.4%,为逾一个月来最大涨幅.

CBOT小麦期货追随明尼阿波利斯谷物交易所春麦期货MWEZ1的急剧涨幅,交易商预计美国政府周五稍晚公布的报告将显示,美国春麦收成减少.

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