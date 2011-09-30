〔美股业绩〕晶片大厂美光料DRAM持续饱和打压利润率,股价盘後下挫(更新版)

(新增细节和分析师评论)

* 美光第四季每股亏损0.14美元,预估为每股盈利(EPS)0.01美元

* 第四季营收21.4亿美元,预估为21.1亿美元

* 毛利润率从第三季的22%降至15%

* 预计即将到来的假期销售季提振NAND销售

* 股价盘後下挫3%

路透9月29日电---美国记忆体晶片大厂美光(Micron Technology)(MU.O)周四警告称,动态随机存取记忆体(DRAM)供应持续过剩将打压其利润率,这加重投资者对个人电脑销售疲弱的担心,使人对即将来临的假期销售预期不甚乐观.

Avian Securities分析师Win Cramer告诉路透,DRAM供应今年一直在增加,造成供给过剩,平均售价的下跌速度快于个人电脑销售的放缓步伐.

美光的竞争对手包括韩国的海力士半导体(000660.KS)和三星电子(005930.KS),以及日本尔必达6665.T.这些对手已逐步将生产转向在平板电脑和智能手机中使用的NAND闪存芯片.

美光第四季DRAM营收较第三季下降12%.