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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 09:35 BJT

****欧洲经济指标预测--9月30日-10月7日****

路透9月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月26日当周-------------------------------

9月30日(五)

0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -0.5% 持平

(较上年同期) -0.6% -1.6%

0645 法国消费者支出(较前月) 8月 +0.3% -1.6%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%

0800 意大利失业率 8月 8.0% 8.0%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +2.5% +2.5%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.9% +2.8%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.9% +0.4%

(较上年同期) +2.5% +2.3%

0900 欧元区失业率 8月 10.0% 10.0%

0930 瑞士KOF领先指标 9月 1.35 1.61

1000 意大利PPI(较前月) 8月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +4.8% +4.7%

------------------------------------10月3日当周-------------------------------

10月3日(一)

0715 瑞士零售销售 8月 +2.0% +1.9%

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 50.5 51.7

0743 意大利Markit制造业PMI 9月 46.7 47.0

0748 法国Markit制造业PMI 9月 47.3 47.3

0753 德国制造业PMI 9月 50.0 50.0

0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 48.4 48.4

0828 英国CIPS制造业PMI 9月 -- 49.0

10月4日(二)

0830 英国建筑业PMI 9月 -- 52.6

0900 欧元区PPI(较前月) 8月 -0.1% +0.5%

(较上年同期) +5.7% +6.1%

10月5日(三)

0743 意大利Markit服务业PMI 9月 47.8 48.4

0748 法国Markit服务业PMI 9月 52.5 52.5

综合PMI -- 50.7

0753 德国Markit服务业PMI 9月 50.3 50.3

0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 49.1 49.1

综合PMI 49.2 49.2

0828 英国CIPS服务业PMI 9月 -- 51.1

0830 英国GDP(较前季) 第二季终值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.7%

0900 欧元区GDP(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.7% +1.6%

0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.2% +0.2%

(较上年同期) -0.7% -0.2%

10月6日(四)

0715 瑞士CPI(较前月) 9月 持平 -0.3%

(较上年同期) +0.2% +0.2%

1000 德国工业订单(较前月) 8月 +0.9% -2.8%

1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%

1145 欧洲央行利率决定 10月 1.5% 1.5%

10月7日(五)

0545 瑞士未经季节调整失业率 9月 2.9% 2.8%

经季节调整失业率 3.0% 3.0%

0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字866

0645 法国贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差65

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 9月 -- -1.9%

(较上年同期) -- +16.2%

产出物价(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +6.1%

核心产出物价(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +3.6%

1000 德国总工业生产(较前月) 8月 -1.3% +4.0%

(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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