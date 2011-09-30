〔国际油市〕原油期货延续涨势,因德国同意增强EFSF实力且美数据良好

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月30日电---美国原油期货周五在亚洲早盘延续升势,因德国议会投票通过增强欧元区纾困基金实力,且美国经济数据良好,缓解了市场对全球经济放缓的忧虑.
0018GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLc1升0.74美元至每桶82.88美元.上日结算价涨0.93美元,报82.14美元.该合约稍早一度升逾1美元,达到83.17美元.
伦敦布兰特11月原油期货LCOc1上扬0.66美元,至每桶104.61美元,昨日结算价攀升0.14美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。