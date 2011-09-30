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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 08:51 BJT

〔国际油市〕原油期货延续涨势,因德国同意增强EFSF实力且美数据良好

路透东京9月30日电---美国原油期货周五在亚洲早盘延续升势,因德国议会投票通过增强欧元区纾困基金实力,且美国经济数据良好,缓解了市场对全球经济放缓的忧虑.

0018GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)11月原油期货CLc1升0.74美元至每桶82.88美元.上日结算价涨0.93美元,报82.14美元.该合约稍早一度升逾1美元,达到83.17美元.

伦敦布兰特11月原油期货LCOc1上扬0.66美元,至每桶104.61美元,昨日结算价攀升0.14美元.

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