〔中国个股〕中百集团拟新增2.3亿股换股吸收合并武汉中商

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月30日电---同处于中国湖北武汉市的两家商业类上市公司--中百控股集团股份有限公司(000759.SZ)和武汉中商集团股份有限公司(000785.SZ)周五公告称,前者拟通过新增2.3亿股,换股吸收合并後者.两公司股票今日复牌.
刊登在深圳证券交易所的公告显示,本次换股吸收合并中,中百集团换股价为12.39元人民币/股,武汉中商换股价格11.49元/股,二者换股比例为1:0.93,即每1股武汉中商A股股份可以换取0.93股中百集团本次发行的A股.
中百集团称,本次换股吸收合并目的为整合资源,解决同业竞争等.
对于上述两公司吸收合并前景,中国证券报同日引述分析人士称,上述对价是以4月两公司停牌前的股价为依据,而两公司停牌後大盘持续下探,沪综指.SSEC从逾3,000点挫至不足2,400点,降幅逾两成.二者股票复牌後股价将面临下调风险,一旦股价大幅下跌,吸收合并方案或遭遇流产.
中百集团和武汉中商于4月中旬停牌,二者停牌前分别收报于12.20元和11.55元.(完)
参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。