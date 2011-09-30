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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 08:50 BJT

〔中国个股〕中百集团拟新增2.3亿股换股吸收合并武汉中商

路透上海9月30日电---同处于中国湖北武汉市的两家商业类上市公司--中百控股集团股份有限公司(000759.SZ)和武汉中商集团股份有限公司(000785.SZ)周五公告称,前者拟通过新增2.3亿股,换股吸收合并後者.两公司股票今日复牌.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,本次换股吸收合并中,中百集团换股价为12.39元人民币/股,武汉中商换股价格11.49元/股,二者换股比例为1:0.93,即每1股武汉中商A股股份可以换取0.93股中百集团本次发行的A股.

中百集团称,本次换股吸收合并目的为整合资源,解决同业竞争等.

对于上述两公司吸收合并前景,中国证券报同日引述分析人士称,上述对价是以4月两公司停牌前的股价为依据,而两公司停牌後大盘持续下探,沪综指.SSEC从逾3,000点挫至不足2,400点,降幅逾两成.二者股票复牌後股价将面临下调风险,一旦股价大幅下跌,吸收合并方案或遭遇流产.

中百集团和武汉中商于4月中旬停牌,二者停牌前分别收报于12.20元和11.55元.(完)

参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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