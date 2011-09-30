〔日本经济〕第三笔追加预算将汇市干预基金增加15万亿日圆--财务大臣

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月30日电---日本财务大臣安住淳周五表示:
* 日圆仍呈单边涨势
* 必要时将对汇率采取果断举措
* 不排除对汇率采取举措的可能性
* 将灵活监控汇市的投机动向
* 将在第三笔追加预算中将汇市干预基金增加15万亿日圆
* 要求外汇交易商提交交投规模报告的规则将延长至12月
* 美元兑日圆汇率若保持在75-80日圆之间,将冲击日本经济.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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