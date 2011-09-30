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市场报道 | 2011年 9月 30日 星期五 09:20 BJT

〔日本经济〕第三笔追加预算将汇市干预基金增加15万亿日圆--财务大臣

路透东京9月30日电---日本财务大臣安住淳周五表示:

* 日圆仍呈单边涨势

* 必要时将对汇率采取果断举措

* 不排除对汇率采取举措的可能性

* 将灵活监控汇市的投机动向

* 将在第三笔追加预算中将汇市干预基金增加15万亿日圆

* 要求外汇交易商提交交投规模报告的规则将延长至12月

* 美元兑日圆汇率若保持在75-80日圆之间,将冲击日本经济.(完)

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