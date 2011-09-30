中国电网主辅分离改革破冰

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月29日电---中国合并四家中央电力设计施工企业，并吸收两大电网公司剥离的辅业，组建两大电力建设集团，并于当日正式挂牌成立，比原定计划迟来三年。

国务院国资委宣布，中国水利水电建设集团公司、中国水电工程顾问集团公司与国家电网公司、南方电网公司下属14个省份公司的电力设计、施工、修造辅业单位重组成立中国电力建设集团。

不过此次电网主辅分离改革似乎不如行业观察家预期的那麽有力，原定分离的某些资产仍在电网公司掌控中。

中国一直计划进行电网主辅分离改革，以明确电力输配成本，为放开电价等进一步改革做好铺垫。

国资委还称，中国葛洲坝集团公司、中国电力工程顾问集团公司与国家电网公司、南方电网公司下属15个省份公司的辅业单位重组成立中国能源建设集团。

国资委未指明哪些辅业资产从两大电网公司剥离。

路透未能联系到国资委发言人。（完）