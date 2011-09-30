〔韩国汇市〕韩元兑美元走软,此前韩国8月工业生产数据表现不佳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月30日电---韩元兑美元KRW=周五早盘回落,此前数据显示韩国8月工业生产连续第二个月下降且降幅高于预估.
0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,177.40/8.20韩元,周四在当地市场收于1,173.5.
韩国国家统计局公布,韩国8月经季节调整的工业生产较前月下降1.9%,7月修正为下降0.3%.[ID:nCN1996695]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。