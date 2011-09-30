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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 09:06 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元走软,此前韩国8月工业生产数据表现不佳

路透首尔9月30日电---韩元兑美元KRW=周五早盘回落,此前数据显示韩国8月工业生产连续第二个月下降且降幅高于预估.

0030GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,177.40/8.20韩元,周四在当地市场收于1,173.5.

韩国国家统计局公布,韩国8月经季节调整的工业生产较前月下降1.9%,7月修正为下降0.3%.[ID:nCN1996695]

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