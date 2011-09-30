〔中国债市〕上证所高评级可转债可参与质押式回购,将助增流动性--报载

路透上海9月30日电---中国证券报周五报导,上海证券交易所拟将信用评级较高的可转债作为回购交易的质押券,即可转债可参与质押式回购交易.市场人士认为,该举措将显着提高可转债市场的流动性,有利其持续发展.

报导引述上交所相关人士表示,目前交易所市场的国债、企业债、公司债均可进行质押式回购交易,但可转债一直仅能进行现券交易,缺乏融资功能.

"上交所和中国证券登记结算有限责任公司一起进行了深入研究,参照质押式回购标准券的原则,拟将信用评级较高的可转债作为回购交易的质押券."上述人士称.

与国债、公司债等相比,目前证交所债市可转债市场容量相对有限.不过银行类上市公司渐青睐通过可转债增强资本实力,例如民生银行(600016.SS)(1988.HK)等已有相关发行计划.

目前上海证券交易所上市的主要债券品种包括国债、公司债、企业债和可转债等.债券质押式回购是指在将债券质押的同时,将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度进行质押融资,并约定在回购期满後返还资金和解除质押的交易.(完)