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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 09:07 BJT

〔全球金市〕金价在亚洲守住涨幅,或录得2008年10月以来最差月度表现

路透新加坡9月30日电---金价周五在亚洲市场小升,上交易日上涨,受德国批准扩增欧洲援助基金以对抗欧债危机消息的提振.不过金价仍即将录得三年来最大月度跌幅.

0043GMT,现货金XAU=上扬7.79美元至每盎司1,621.84美元,但本月仍料累计下挫11%,成为2008年10月大跌17%以来的最差月度表现.

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