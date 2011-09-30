〔全球金市〕金价在亚洲守住涨幅,或录得2008年10月以来最差月度表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡9月30日电---金价周五在亚洲市场小升,上交易日上涨,受德国批准扩增欧洲援助基金以对抗欧债危机消息的提振.不过金价仍即将录得三年来最大月度跌幅.
0043GMT,现货金XAU=上扬7.79美元至每盎司1,621.84美元,但本月仍料累计下挫11%,成为2008年10月大跌17%以来的最差月度表现.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。