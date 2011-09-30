《中国债券市场每日交易备忘》--9月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

无

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二、新债上市:

中国人民银行20亿元三个月期央票1101075,参考收益率3.1618%

国家开发银行300亿元五年期固息债110253,票面利率4.68%

国电集团125亿元一年期短融041152001,票面利率6.19%

云铜集团15亿元一年期短融041162006,票面利率6.83%

清华控股公司6亿元一年期短融041159002,票面利率6.83%

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三、缴款:

央行20亿元三个月期央票1101075,发行价99.22元

苏州高新国资经营公司13亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180140,票面利率7.98%

科伦药业(002422.SZ)3亿元一年期短期融资券041164003,票面利率7.70%

北京医药集团8亿元一年期短融041152002,票面利率6.83%

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四、还本付息:

央行50亿元三个月期央票1101046到期兑付,参考收益率3.0801%

现代投资(000900.SZ)10亿元10年期固息债068039付息,票面利率4.33%

咸阳城投17.5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980138付息,票面利率7.60%

奇瑞汽车18亿元五年期发行人选择权(3+2)中期票据1082177付息,票面利率4.20%

国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110219付息,基本利差0.72%

临沂矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182103付息,基本利差2.85%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国证券报周五报导,上海证券交易所拟将信用评级较高的可转债作为回购交易的质押

券,即可转债可参与质押式回购交易.市场人士认为,该举措将显着提高可转债市场的流动性,

有利其持续发展.[ID:nCN1997221]

--近来美国就人民币汇率问题进一步施压,而中国则更强调实现贸易平衡的重要性.中国

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山就表示,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶

段.[ID:nCN1995421]

中国海关10/13公布9月进出口贸易数据

国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)

9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)

10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)

1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)

9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)

9月工业增加值 (2011年8月13.5%)

9月房地产价格统计信息

10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)

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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)