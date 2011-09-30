《中国债券市场每日交易备忘》--9月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
无
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二、新债上市:
中国人民银行20亿元三个月期央票1101075,参考收益率3.1618%
国家开发银行300亿元五年期固息债110253,票面利率4.68%
国电集团125亿元一年期短融041152001,票面利率6.19%
云铜集团15亿元一年期短融041162006,票面利率6.83%
清华控股公司6亿元一年期短融041159002,票面利率6.83%
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三、缴款:
央行20亿元三个月期央票1101075,发行价99.22元
苏州高新国资经营公司13亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180140,票面利率7.98%
科伦药业(002422.SZ)3亿元一年期短期融资券041164003,票面利率7.70%
北京医药集团8亿元一年期短融041152002,票面利率6.83%
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四、还本付息:
央行50亿元三个月期央票1101046到期兑付,参考收益率3.0801%
现代投资(000900.SZ)10亿元10年期固息债068039付息,票面利率4.33%
咸阳城投17.5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980138付息,票面利率7.60%
奇瑞汽车18亿元五年期发行人选择权(3+2)中期票据1082177付息,票面利率4.20%
国开行200亿元五年期浮息债(一年定存基准)110219付息,基本利差0.72%
临沂矿业集团5亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1182103付息,基本利差2.85%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国证券报周五报导,上海证券交易所拟将信用评级较高的可转债作为回购交易的质押
券,即可转债可参与质押式回购交易.市场人士认为,该举措将显着提高可转债市场的流动性,
有利其持续发展.[ID:nCN1997221]
--近来美国就人民币汇率问题进一步施压,而中国则更强调实现贸易平衡的重要性.中国
商务部副部长兼国际贸易谈判副代表钟山就表示,当前中国已发展到进口与出口并重的新阶
段.[ID:nCN1995421]
中国海关10/13公布9月进出口贸易数据
国家统计局10月14日公布9月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年8月7.3%)
9月居民消费价格指数(CPI) (2011年8月6.2%)
10月18日公布三季度国内生产总值(GDP) (2011年二季度9.5%)
1-9月固定资产投资 (2011年1-8月25.0%)
9月社会消费品零售总额 (2011年8月17.0%)
9月工业增加值 (2011年8月13.5%)
9月房地产价格统计信息
10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (2011年1-8月28.2%)
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注:考虑资金到帐时间,还本付息一项中包括周六及周日到期兑付和付息的个券.(完)
--整理 李宏薇; 审校 钟华/边竞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。