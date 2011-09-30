〔中国汇市〕人民币兑美元开盘跌停,创新高中间价明显偏离此前成交区间

路透上海9月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期开盘再度跌停,报在6.3867元.因今日创下2005年汇改来新高的人民币中间价,明显偏离此前6.39元附近的主要交投区间.

今日人民币中间价报在6.3549元,为首次突破6.36元整数关口,并创下汇改来新高;上日中间价为6.3665元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3867元为今日人民币兑美元交易下限.

人民币兑美元CNY=CFXS周四即期收跌千分之五,即为跌停.因海外美元总体表现强劲,加大了机构对美元需求,令高企的中间价势头受抑,盘中人民币兑美元亦多次触及跌停.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)