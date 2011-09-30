〔路透调查〕德国股市年底料跌至6,000点,因欧债危机恐损及企业获利

路透访问26名策略师的预测中值显示,预计DAX指数年底时在6,000点,较周三收盘价5,578点升逾7%,不过较上年下跌13%.

6月时分析师还预期DAX指数年底时为7,595点,但由于上次调查以来,该指数受希腊债务危机可能扩散的担忧拖累,大跌近25%,分析师下调预测.

"经济方面,这是德国自二战以来最糟糕的情况,"Equinet分析师Martin Possienke称.他预计DAX指数到2011年底时跌至5,000点,到2012年中时跌至4,200,是调查中最悲观的预期.

"走出现在的困境需要时间和耐心,之後将会有一段低靡,这也会对股市产生影响,"他称,指的是企业信心连续三个月下滑.

调查显示,到2012年中,DAX指数料触及6,500点,6月调查的预测中值为7,800点.不过一些分析师认为在近几个月股市大跌後,该指数有更大的上涨潜力.(完)