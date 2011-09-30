〔路透调查〕德国股市年底料跌至6,000点,因欧债危机恐损及企业获利

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透法兰克福9月29日电---路透调查显示,德国股市.GDAXI投资者今年获得的回报将远低于三个月前的预测.由于担心欧洲债务危机将损及一些全球大型企业的获利,分析师调降预估.
路透访问26名策略师的预测中值显示,预计DAX指数年底时在6,000点,较周三收盘价5,578点升逾7%,不过较上年下跌13%.
6月时分析师还预期DAX指数年底时为7,595点,但由于上次调查以来,该指数受希腊债务危机可能扩散的担忧拖累,大跌近25%,分析师下调预测.
"经济方面,这是德国自二战以来最糟糕的情况,"Equinet分析师Martin Possienke称.他预计DAX指数到2011年底时跌至5,000点,到2012年中时跌至4,200,是调查中最悲观的预期.
"走出现在的困境需要时间和耐心,之後将会有一段低靡,这也会对股市产生影响,"他称,指的是企业信心连续三个月下滑.
调查显示,到2012年中,DAX指数料触及6,500点,6月调查的预测中值为7,800点.不过一些分析师认为在近几个月股市大跌後,该指数有更大的上涨潜力.(完)
--编译 王丽鑫;审校 戴素萍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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