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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 09:58 BJT

〔中国金融〕中国华电集团拟转让烟台银行13.65%股权,挂牌价格5.7亿元

路透北京9月30日电---中国华电集团公司拟转让烟台银行股份有限公司13.65%股权,在产权交易所的挂牌价格为5.7亿元人民币.

北京金融资产交易所周四晚间刊登公告显示,标的企业--烟台银行的控股股东为恒生银行有限公司,持股比例20%.转让方--中国华电集团公司为第二大股东,持股比例13.65%.

数据显示,2010年度,烟台银行实现净利润1.87亿元人民币,营业收入7.59亿元.业务范围包括人民币业务、吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算、票据贴现等.(完)

更多详情,请点选北京金融资产交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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