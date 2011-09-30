〔中国金融〕中国华电集团拟转让烟台银行13.65%股权,挂牌价格5.7亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京9月30日电---中国华电集团公司拟转让烟台银行股份有限公司13.65%股权,在产权交易所的挂牌价格为5.7亿元人民币.
北京金融资产交易所周四晚间刊登公告显示,标的企业--烟台银行的控股股东为恒生银行有限公司,持股比例20%.转让方--中国华电集团公司为第二大股东,持股比例13.65%.
数据显示,2010年度,烟台银行实现净利润1.87亿元人民币,营业收入7.59亿元.业务范围包括人民币业务、吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算、票据贴现等.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。