〔瑞士金融〕央行或增加英镑资产比例,可能在一年内调整--官员

目前英镑资产占瑞士央行外汇储备的3%,在2004至2008年间最多曾达10%.相比之下,瑞士央行网站数据显示,截至2011年第二季末,其外汇储备中欧元资产占比为55%.

对英镑计价资产的需求,已促使英国公债收益率降至纪录低点,但Bieg在讨论会上谈论英国公债市场时指出,英国公债流动性仍不及美国公债.

她表示,"目前我认为英国公债市场是欧洲表现最好的公债市场."

"所有国家债务都在大幅上升.美国公债具有避险性和流动性,而英国公债仍不具备这些."

她还表示担心英国的高通胀.英国通胀率一直超过英国央行2%的目标.

"我确实非常担心英国的通胀问题,这是我个人主要忧心的问题.因为过去三年英国央行一直告诉我,两年内通胀将回到目标区间内.现在通胀率高达5%甚至更高,他们还说通胀会下降."(完)