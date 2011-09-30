〔瑞士金融〕央行或增加英镑资产比例,可能在一年内调整--官员

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
目前英镑资产占瑞士央行外汇储备的3%,在2004至2008年间最多曾达10%.相比之下,瑞士央行网站数据显示,截至2011年第二季末,其外汇储备中欧元资产占比为55%.
对英镑计价资产的需求,已促使英国公债收益率降至纪录低点,但Bieg在讨论会上谈论英国公债市场时指出,英国公债流动性仍不及美国公债.
她表示,"目前我认为英国公债市场是欧洲表现最好的公债市场."
"所有国家债务都在大幅上升.美国公债具有避险性和流动性,而英国公债仍不具备这些."
她还表示担心英国的高通胀.英国通胀率一直超过英国央行2%的目标.
"我确实非常担心英国的通胀问题,这是我个人主要忧心的问题.因为过去三年英国央行一直告诉我,两年内通胀将回到目标区间内.现在通胀率高达5%甚至更高,他们还说通胀会下降."(完)
--编译 艾茂林/李爽; 审校 张涛/张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。