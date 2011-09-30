〔路透调查〕美国标普500股指今年料小幅收低,为三年来首次

过去几个月,有关美国能否避免又一次经济衰退的担忧重创股市,路透访问的分析师也因而调降6月时的乐观预估.

自那时起,欧债危机就不断升级,连美国总统奥巴马都发出了这场危机"让全球都为之害怕"的警告.全球股市也随之重挫,因欧洲领导人难以拿出有效的应对措施, 使其有可能演变成一场新的金融危机.

过去10天路透访问的47位分析师预估中值显示,标普500指数年底预计将从当前水准小升至1,250点,比三个月前的年终收盘预估水准1,400点低出150点.

这样一来,收盘将低于今年的开盘点位.分析师的预估区间介于974-1,425点.

"股市很可能长期处于熊市,难以走出恶性循环,"富国证券驻纽约的资深股市分析师Gina Martin Adams称.

如果美股年底收盘一如预期,将为2008年金融危机爆发以来的最差表现.标普500指数去年上涨了12.8%.

分析师对明年初的美股表现亦不乐观,预计2012年中期标普500指数在1,300点.

该指数今年已下滑逾8%,自8月初以来已低于年初水准,因市场持续担心欧洲领导人无力控制债务危机,且担心美国经济再陷衰退.

"在我看来,欧洲危机和美国经济数据又现疲态均是同样的债务问题所表现出的症状,"前述分析师Adams称.富国证券对标普500指数的年底收盘预估为1,250点,低于6月调查中的1,275点.(完)