〔中国外汇〕外管局修正二季度经常项目顺差为590亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京9月30日电---中国国家外汇管理局周五公布二季度及上半年国际收支平衡表修订数据,今年二季度经常项目顺差修正後为590亿美元,资本和金融项目顺差为977亿美元.
刊登在外管局网站的新闻稿并称,今年上半年,中国国际收支经常项目顺差878亿美元,经常项目顺差占同期国内生产总值(GDP)的比例为2.8%;资本和金融项目顺差1,839亿美元;国际储备资产增加2,837亿美元.
国家外管局8月曾公布,二季度经常项目顺差696亿美元,资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差670亿美元.[ID:nCN1901745](完)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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