〔中国外汇〕外管局修正二季度经常项目顺差为590亿美元

路透北京9月30日电---中国国家外汇管理局周五公布二季度及上半年国际收支平衡表修订数据,今年二季度经常项目顺差修正後为590亿美元,资本和金融项目顺差为977亿美元.

刊登在外管局网站的新闻稿并称,今年上半年,中国国际收支经常项目顺差878亿美元,经常项目顺差占同期国内生产总值(GDP)的比例为2.8%;资本和金融项目顺差1,839亿美元;国际储备资产增加2,837亿美元.

国家外管局8月曾公布,二季度经常项目顺差696亿美元,资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差670亿美元.[ID:nCN1901745](完)