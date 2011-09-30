〔美国经济〕企业执行长第三季对经济的看法大幅变差--企业圆桌会

路透9月29日电---美国企业圆桌会(Business Roundtable)周四公布的一项调查显示,美国企业执行长第三季对经济的看法大幅变差,预计将裁员的执行长比例大约翻倍.

调查显示,24%的企业执行长预计未来六个月将裁员,比第二季时的11%增加逾一倍.

预计企业销售将增加的受访者比例从87%降至65%,预计将提高资本支出的受访者比例从61%降至32%.

整体而言,美国企业圆桌会的企业执行长经济展望指数连续第二个季度下降,跌至77.6,为2009年第四季来最低.该景气判断指数虽然降低,当仍高于50,意味着企业执行长预计经济将成长.

总体上,企业执行长预计美国实质国内生产总值(GDP)今年将成长1.8%,远低于3月预期的成长2.8%.

这项调查是在8月29日到9月16日对140位企业执行长作出的.企业圆桌会的会员企业年度营收总额约为6万亿(兆)美元,雇员人数超过1,400万人.(完)