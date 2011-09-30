〔路透调查〕香港股市今年料收挫逾20%,与目前水准几近持平

* 恒生指数在2011年底料在18,000点,2012年中料在20,000点

* 预计2011年跌幅为22%.而2010年为上涨5.3%

* 全球经济放缓和欧元区危机料打压该指数

路透香港9月29日电---周四公布的路透调查显示,香港股市今年料收挫逾20%,年末收盘水准与目前相差不多,欧元区债务危机和全球经济成长放缓打压此间市场.

根据过去一周访问的九位分析师的预估中值,恒生指数.HSI今年迄今已经下跌22%,年底收盘料在18,000点水准,较周三收盘18,011点几近持平.

9月的结果比6月底调查时预估的25,000点水准要低28%,并预示今年会收低22%.若这样,将是该指数自2008年股市崩跌近半以来首次出现年度收低的情况.

"市场将继续下行,直至欧洲出台一些稳定局面的果断举措--这当然是目前全球金融市场面临的最大风险."德意志银行中港股策略师Hui Miao表示.

该分析师补充说,欧洲主权债信危机,美国或将陷入经济衰退,中国经济成长可能趋弱,这些都有可能影响第四季的企业业绩.

受访者预计2012年中恒生指数将达到20,000点,因届时欧洲主权债务忧虑将已经得到适当的化解.但有部分分析师警告情况可能更加恶化.

"不大可能真正预测明年的事情.市场波动得厉害,情况在改善之前,有可能进一步恶化."中金分析师洪灏表示.

里昂证券,宝盛集团和瑞士信贷等机构的分析师选择不参与此次调查,称极为动荡的第三季度结束後预估将会有所修正.这种不愿参与调查的情绪在全球都很普遍.

恒生指数今年料录得2008年金融危机以来的最差表现.仅9月股市就下跌了10%以上,技术图形上至少留下三个跳空缺口,预示上方阻力强劲.

根据汤森路透I/B/E/S数据,按获利预估计算,恒生指数目前的市盈率为9.10倍,远低于13.79倍的10年平均水平,但略高于8.68倍的全球金融危机後所及低点.(完)