〔路透调查〕澳洲股市今年料跌5.2%,但明年可望因不确定性减少而反弹

路透悉尼9月29日电---路透调查显示,在全球经济动荡冲击下,澳洲股市在2011年料下跌5.2%.不过投资者认为,若不确定性减少,股市从现在到2012年年中可望上涨20%.

澳洲股市在年内迄今已下挫超过15%,可能会创下20年来第二大年度跌幅,而波动加剧已促使分析师变得谨慎,尽管股票估值处于历史低位.

数据显示,大盘股指目前按照获利预估计算的市盈率为10.5,低于13.5的历史平均水平.

"我们对澳洲股市短期前景持谨慎看法.尽管估值合理,但其价值能否实现还要取决于欧美的政策回应."德意志银行分析师Tim Baker称.

虽然多数受访者预期股市将会走升,但普遍预期仍远低于4月触及的高位4,976.4点.

指标S&P/ASX 200指数年底前料将达到4,500点,较周四收盘水准4,008点上升12.3%,但较三个月前的预估低将近12%.该指数去年下跌2.6%.

调查中13名分析师给出的预估值介于3,900至5,000点之间,表明史无前例的振荡市况令分析师的看法分歧颇大.

调查还显示,股市指数在明年6月底前将升至4,800点,预估值介于3,800至5,050区间.(完)