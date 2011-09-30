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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:14 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月30日(II)

**新京报**

--据记者了解,太子奶重整方案已获债权人表决通过,新华联、三元将正式接管太子奶,公司总部仍保留在株洲.

**证券时报**

--清科研究中心最新报告显示,中国智能交通行业进入快速发展阶段,去年市场规模近800亿元人民币.预计到2012年,该行业整体市场规模或将超过1,000亿元,市场增长率保持在10%以上.

**东方早报**

--2020年前,中石化集团将在福建省规划投资1,000亿元,福建将成为中石化规划布局、计划安排、项目建设等方面的重点区域.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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