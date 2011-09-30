《中国报摘》--其他报纸重要消息9月30日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**新京报**
--据记者了解,太子奶重整方案已获债权人表决通过,新华联、三元将正式接管太子奶,公司总部仍保留在株洲.
**证券时报**
--清科研究中心最新报告显示,中国智能交通行业进入快速发展阶段,去年市场规模近800亿元人民币.预计到2012年,该行业整体市场规模或将超过1,000亿元,市场增长率保持在10%以上.
**东方早报**
--2020年前,中石化集团将在福建省规划投资1,000亿元,福建将成为中石化规划布局、计划安排、项目建设等方面的重点区域.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。