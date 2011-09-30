〔路透调查〕法国股市年底前料涨7%,投资者寄望更多方案应对债务危机

路透巴黎9月29日电---路透调查显示,到2011年底时,法国CAC-40股指料略高于目前水平,因投资者寄望欧元区领导人拿出更多解决方案,应对欧元区债务危机.过去两个月30%的暴跌令投资者惊慌.

路透在过去一周访问27名分析师和基金经理的预估中值显示,CAC-40指数.FCHI到2011年12月底时料为3,200点,较周三收盘时的2,995点上涨6.8%.

这将意味着CAC-40指数今年下跌约16%.调查显示,该指数到2012年6月底料为3,450点,较周三收盘涨逾15%.

这两项预测较6月底进行的上次调查结果都大幅下降.分析师6月时预期股指年底时为4,160点,到2012年中时为4,350点.此後出炉了一系列黯淡的宏观经济数据,对希腊债务危机可能扩散到意大利和西班牙的担忧也重燃,打压全球股市大跌.

"我们认为若欧洲领导人得以控制危机蔓延的风险,希腊将进行有序违约,"ING投资管理公司的资深策略师Patrick Moonen称.他预计CAC-40指数在2011年底时为3,100点,2012年中时为3,200点.

"为达到这一目的,银行将需要增加资本金,欧洲央行将不得不继续购买欧元区二线国家公债."(完)