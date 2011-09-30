〔路透调查〕韩国股市今年料几近持平,受欧债危机和全球经济疲弱影响

路透首尔9月29日电---路透调查显示,韩国指标股价指数今年料仅略微上涨,因欧债危机持续和全球经济前景走弱令投资者谨慎行事.

路透过去一周访问的12位分析师的预估中值显示,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11到12月底时料较周四收盘价1,769点累计上扬17%,至2,075点.

调查结果从1,700-2,300点不等,中值比6月调查时预估的2,350点低275点.

若预估准确,韩国股市今年料总体上涨1.2%,2010和2009年涨幅分别是22%和50%.今年迄今韩国股市下跌14%.

大宇证券分析师Lee Seung-woo说,"全球经济的脆弱情况不是短时间内就可以解决的,尤其是欧洲和美国的问题."(完)