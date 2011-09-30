〔路透调查〕韩国股市今年料几近持平,受欧债危机和全球经济疲弱影响

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔9月29日电---路透调查显示,韩国指标股价指数今年料仅略微上涨,因欧债危机持续和全球经济前景走弱令投资者谨慎行事.
路透过去一周访问的12位分析师的预估中值显示,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11到12月底时料较周四收盘价1,769点累计上扬17%,至2,075点.
调查结果从1,700-2,300点不等,中值比6月调查时预估的2,350点低275点.
若预估准确,韩国股市今年料总体上涨1.2%,2010和2009年涨幅分别是22%和50%.今年迄今韩国股市下跌14%.
大宇证券分析师Lee Seung-woo说,"全球经济的脆弱情况不是短时间内就可以解决的,尤其是欧洲和美国的问题."(完)
--编译 艾茂林;审校 李爽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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