〔路透调查〕巴西股市年末前料上涨16%至62,000,受内需推动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透圣保罗9月29日电---周四一份路透调查显示,在持续内需推动下,拉美最大的经济体--巴西的股市在年末前将上涨16%,但是欧元区债务危机和美国经济低迷可能会令投资者保持紧张情绪.
分析师表示,由于经济扩张且失业率接近纪录低位支撑需求,巴西股市势将从今年稍早的大幅下挫中回升.巴西经济今年料增长约3.5%.
但即便是乐观的人都警告称,海外情势若进一步动荡--欧元区成员国希腊出现违约或美国经济重返衰退--可能会颠覆预估且导致市场剧烈波动.
这种谨慎和不确定的情绪一直是今年全球市场的特征,股市动荡而投资者不愿建立长期仓位.
根据过去一周路透对17名分析师、策略师和基金经理的调查预估中值,巴西股市.BVSP到今年年末将抵达62,000点,较周三收盘的53,270高出16%.
预估值介于50,000和71,000之间.路透6月调查的预估值则为71,650点.
调查预计,巴西股市到2012年年中应会升至70,000点,低于6月时预估的75,000点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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