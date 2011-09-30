〔路透调查〕意大利股市预计年底前才可小幅回升,因欧债问题抑制需求

路透米兰9月29日电---周四发布的路透调查结果显示,意大利指标股指仅会在12月结束前扳回些许年内跌幅,因围绕欧元区债务问题和希腊可能违约的担忧抑制了投资者需求.

在过去10天中受访的19位分析师预估中值为,FTSE MIB指数.FTMIB年底时料较周三收盘水平14,741点上升约5%至15,500点,2012年年中预计将升至16,000.

而在三个月前的调查中,分析师预计该指数年底时将为21,600点,明年6月底前继续升至22,750点.

不过,两名受访人士认为,明年6月底时该指数将低于2009年触及的纪录低点12,332,四人表示其将低于本月触及的今年低点13,114点,後者较2月18日达到的2011年高位低了44%.

"目前股市接近低点.我认为股指最低可能跌至12,200."Banca Akros Technical分析师Marcello Renna表示,并称希腊财务问题得到解决以及意大利经济增长小幅改善是关键因素.(完)