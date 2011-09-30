〔路透调查〕印度股市今年料下跌,因全球经济形势欠佳且国内通胀高

路透孟买9月29日电---路透调查显示,今年印度股市有可能录得10年内第三次年度跌幅,因对全球经济形势疑虑再现,且国内通胀率高,利率上升,打压投资者信心.

印度BSE Sensex.BSESN股指自年初以来已经下跌逾18%,使其成为新兴市场表现最差的市场之一.

但分析师预计,未来数月将反弹,因外界广泛预期2011年正常到来的雨季将提振国内消费,但并不足以抹去年内跌幅.

过去10天对18家投资机构、券商和研究公司的调查显示,他们的预估中值为,年底时该股指将达到17,650点,到明年6月将升至19,500点.该指数2010年收报20,509点.

若预估准确,将意味着到年底时股指将较周四收盘价16,698点涨5.7%.

"全球形势每天都在变化,印度恐难长期不受全球事态动向的影响,"Unicon Financial Intermediaries执行长Gajendra Nagpal表示.

"而且,支持国内经济的政府政策并未真正按应有方式顺利进展,因此印度经济成长面临诸多挑战,"他补充道.(完)