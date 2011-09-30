〔路透调查〕印度股市今年料下跌,因全球经济形势欠佳且国内通胀高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透孟买9月29日电---路透调查显示,今年印度股市有可能录得10年内第三次年度跌幅,因对全球经济形势疑虑再现,且国内通胀率高,利率上升,打压投资者信心.
印度BSE Sensex.BSESN股指自年初以来已经下跌逾18%,使其成为新兴市场表现最差的市场之一.
但分析师预计,未来数月将反弹,因外界广泛预期2011年正常到来的雨季将提振国内消费,但并不足以抹去年内跌幅.
过去10天对18家投资机构、券商和研究公司的调查显示,他们的预估中值为,年底时该股指将达到17,650点,到明年6月将升至19,500点.该指数2010年收报20,509点.
若预估准确,将意味着到年底时股指将较周四收盘价16,698点涨5.7%.
"全球形势每天都在变化,印度恐难长期不受全球事态动向的影响,"Unicon Financial Intermediaries执行长Gajendra Nagpal表示.
"而且,支持国内经济的政府政策并未真正按应有方式顺利进展,因此印度经济成长面临诸多挑战,"他补充道.(完)
--编译 李爽; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。