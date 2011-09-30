〔中国货币市场〕长假因素拉升隔夜回购利率,多空交织後市表现待观察

路透上海9月30日电---中国银行间市场周五早盘隔夜回购加权平均利率大幅上扬约100个基点(bp).受国庆长假影响,隔夜回购利率接近七天期品种.同时,开盘利率高企,亦对市场价格形成指引.多空交织,後市表现仍有待观察.

"今天是节前最後一天,隔夜和七天价格要拉平,所以追着七天的价格走,"北京一银行交易员指出.

上海一银行分析师表示,节後一周,公开市场到期量较多,但10月8日存款准备金清算补缴料将对资金面带来压力.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.因受10月1日-7日国庆长假影响,10月5日的缴款日延至10月8日.

他分析,一方面,长假後将迎来保证金存款第二批补缴;同时,季度末冲存款指标造成的一般性存款准备金基数放大,均推高8日准备金补缴量.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]

上述北京银行交易员认为,目前境外美元走势较强,9月外汇占款可能下滑,公开市场操作更多旨在平滑集中的到期资金.他预计,与9月相比,操作力度不会有很大差异.央行会依赖正回购等手段更为灵活地把握节奏,10月资金面料将呈现均衡态势.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.8881 3.8696 +101.85

七天CN7DRP=CFXS 5.0095 5.0797 -7.02

14天CN14DRP=CFXS 5.0821 5.0828 -0.07

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.8955 3.8841 +101.14

七天CHICNY7D=CFXS 5.1945 5.1454 +4.91

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