〔金属期市〕LME期铜下跌,本月可能录得三年来最差月度表现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月30日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五下跌1%,可能录得三年来最差月度表现,受全球经济放缓将打击铜需求的忧虑影响.
投资者将密切关注中国采购经理人指数(PMI)数据,以及欧洲债务危机和美国经济的消息,以从中寻找更多交易线索.
0114GMT,LME三个月期铜CMCU3跌至每吨7,160美元,上日收低0.3%.该合约本月可能下滑23.2%,创2008年10月以来最大月度跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。