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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:20 BJT

〔金属期市〕LME期铜下跌,本月可能录得三年来最差月度表现

路透上海9月30日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五下跌1%,可能录得三年来最差月度表现,受全球经济放缓将打击铜需求的忧虑影响.

投资者将密切关注中国采购经理人指数(PMI)数据,以及欧洲债务危机和美国经济的消息,以从中寻找更多交易线索.

0114GMT,LME三个月期铜CMCU3跌至每吨7,160美元,上日收低0.3%.该合约本月可能下滑23.2%,创2008年10月以来最大月度跌幅.

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