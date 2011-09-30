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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:21 BJT

〔中国新债〕粤海控股10月12日将发行25亿元中期票据,期限三年

路透上海9月30日电---中国广东粤海控股有限公司周五公告称,将于10月12日簿记建档发行

25亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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粤海控股 50 25 3 10/12簿记建档 中信银行 AAA 10/14 10/17

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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