〔中国新债〕财政部将于10月12日招标发行300亿元固息国债,期限七年

路透上海9月30日电---中国财政部周五公告称,将于10月12日在银行间和证交所债市跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,期限七年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为财政部今年第21期记账式国债,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,按年付息.该期债全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加本期国债.

该期国债竞争性招标时间为10月12日上午9:30-10:30,10月13日开始发行并计息,10月17日发行结束,10月19日起上市交易.(完)

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