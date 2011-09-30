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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:28 BJT

《外汇动态》日圆对日本财相有关扩大外汇干预基金的言论反应平淡

0206GMT--日圆对日本财务大臣安住淳的言论反应不大.安住淳称,日本将通过第三笔追加预算把汇市干预基金增加15万亿日圆.他表示,必要时日本将果断对汇率采取行动,而美元兑日圆汇率若保持在75-80日圆之间,将冲击日本经济[ID:nCN1997165].

一日系券商交易员称,扩大干预资金"不过是一种姿态".他认为,若美元兑日圆触及纪录低点且跌势剧烈时,日本可能干预,但不认为日本今天干预的可能性要高于以往.今天是日本半财政年度的最後一天.他补充说,东京时段日本出口商的日圆买盘可能支撑日圆.

美元兑日圆JPY=报76.57,跌0.3%,欧元兑日圆EURJPY=R报103.89,跌0.6%.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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