《外汇动态》日圆对日本财相有关扩大外汇干预基金的言论反应平淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0206GMT--日圆对日本财务大臣安住淳的言论反应不大.安住淳称,日本将通过第三笔追加预算把汇市干预基金增加15万亿日圆.他表示,必要时日本将果断对汇率采取行动,而美元兑日圆汇率若保持在75-80日圆之间,将冲击日本经济[ID:nCN1997165].
一日系券商交易员称,扩大干预资金"不过是一种姿态".他认为,若美元兑日圆触及纪录低点且跌势剧烈时,日本可能干预,但不认为日本今天干预的可能性要高于以往.今天是日本半财政年度的最後一天.他补充说,东京时段日本出口商的日圆买盘可能支撑日圆.
美元兑日圆JPY=报76.57,跌0.3%,欧元兑日圆EURJPY=R报103.89,跌0.6%.(完)
--编译 隋芬;审校 戴素萍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。