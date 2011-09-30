版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:26 BJT

〔中国新债〕中石油集团10月12日将招标发行100亿元中期票据,期限三年

路透上海9月30日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司周五公告称,将于10月12日

簿记建档发行100亿元人民币中期票据,期限三年.

中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).本期债为中石油集团今年第五期中票.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

=============================================================================================

中石油集团 100 100 3 10/12簿记建档 工商银行 AAA 10/13 10/14

建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐