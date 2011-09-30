版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:50 BJT

《外汇动态》投机客增持美元/韩元多仓,关注出口商动向

0225GMT---美元/韩元KRW=KFTC走升,因境内银行间投机客增持多仓,而一些境外基金在长周末前进行交易.

交易商表示,出口商料即将锁定获利,而且有迹象显示,美元/韩元在技术面可能呈超买.

一些人士估计,如果出口商今日稍晚解除美元仓位,许多投资者正持有的美元多仓也将清空.

"仓位规模看起来比昨天要大.各方面因素有利于持有美元多仓,但美元供给将帮助不大.美元/韩元在午後可能下跌."一名外资银行驻首尔的交易员表示.

美元/韩元上升0.4%至1,178.5韩元.14日相对强弱指标(RSI)升至69.8,接近超买区域.韩国金融市场下周一将因假期休市.(完)

--编译 徐文焰;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐