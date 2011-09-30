《外汇动态》投机客增持美元/韩元多仓,关注出口商动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0225GMT---美元/韩元KRW=KFTC走升,因境内银行间投机客增持多仓,而一些境外基金在长周末前进行交易.
交易商表示,出口商料即将锁定获利,而且有迹象显示,美元/韩元在技术面可能呈超买.
一些人士估计,如果出口商今日稍晚解除美元仓位,许多投资者正持有的美元多仓也将清空.
"仓位规模看起来比昨天要大.各方面因素有利于持有美元多仓,但美元供给将帮助不大.美元/韩元在午後可能下跌."一名外资银行驻首尔的交易员表示.
美元/韩元上升0.4%至1,178.5韩元.14日相对强弱指标(RSI)升至69.8,接近超买区域.韩国金融市场下周一将因假期休市.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。