〔中国债市动态〕现券收益率窄幅震荡,关注节後资金面及经济数据

路透上海9月30日电---中国银行间债市周五现券收益率窄幅震荡.国庆节假期临近,机构交易欲望降低,早盘仅有部分国债成交;节後将重点关注准备金补缴款对资金面的扰动,以及即将公布的9月居民消费价格指数(CPI)等宏观经济数据.

交易员表示,如9月CPI涨幅符合预期,准备金缴款後流动性未受明显影响,预计节後现券收益率将呈现窄幅震荡趋势.但如9月CPI超出预期,在目前脆弱的市场信心下,收益率或将反弹.

"节後市场主要看9月CPI怎麽样和准备金缴款後,资金面的情况而定了,"北京一银行交易员称.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]

因受10月1日-7日国庆长假影响,10月5日的例行准备金缴款日将延至10月8日.

上海一券商固定收益分析师认为,预计9月CPI同比涨幅在6.2-6.3%之间,相对于8月小反弹,政策难出现明显放松.此外,10月份债券供给量非常大,料将对市场形成一定冲击.整体来看,债市仍然会维持弱势震荡格局.

汇丰周五公布的数据显示,9月制造业PMI与8月一致,仍维持在49.9,略优于一周前发布49.4的初值数据,分项指数下,投入成本涨幅创四个月新高,显通胀仍高居不下.[ID:nCN1994581]

10月将迎来铁道部企业债、浦发银行及建设银行(0939.HK)(601939.SS)次级债的集中发行,高频、大额新债发行对市场带来的冲击不容小觑.同时,资金面走向也许并不尽如人意.[ID:nCH0080679](完)