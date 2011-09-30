〔中国新债〕粤高速10月12日将发10亿元中期票据,期限五年

投行观点：Biogen Inc 目标价从375美元下调至350美元--RBC
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透上海9月30日电---中国广东省高速公路发展股份有限公司(000429.SZ)(200429.SZ)周五公告称,
将于10月12日簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限为五年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
=============================================================================================
粤高速 10 5 10/12簿记建档 光大银行 AA+ 10/13 10/14
(000429.SZ)(200429.SZ)
=============================================================================================(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--整理 周晓峰; 审校 张喜良
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。