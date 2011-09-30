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中国财经报道 | 2011年 9月 30日 星期五 10:36 BJT

〔中国新债〕粤高速10月12日将发10亿元中期票据,期限五年

路透上海9月30日电---中国广东省高速公路发展股份有限公司(000429.SZ)(200429.SZ)周五公告称,

将于10月12日簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限为五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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粤高速 10 5 10/12簿记建档 光大银行 AA+ 10/13 10/14

(000429.SZ)(200429.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

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