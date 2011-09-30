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亚洲 | 2011年 9月 30日 星期五 10:41 BJT

〔中国新债〕吉林昊融有色10月12日将发行11亿元中票,期限三年

路透上海9月30日电---中国吉林昊融有色金属集团有限公司周五公告称,将于10月12日簿记建档发行

11亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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昊融有色 11 11 3 10/12簿记建档 兴业银行 AA- 10/13 10/14

金属集团 浦发银行

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

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